Ancora uno schianto in via Marruvio, i residenti chiedono dissuasori ma il consigliere comunale: “Strategia della tensione”

Avezzano. Ancora uno schianto nel centro di Avezzano, ancora pericolo per i pedoni che camminano sui marciapiedi e che si trovano all’improvviso con auto che perdono il controllo, uscendo dalla carreggiata.

È successo ancora una volta intorno alle otto, quando il centro è congestionato dal traffico delle auto che si muovono in direzione delle scuole e degli uffici. Questa mattina, un’auto, per via del violento impatto, all’incrocio tra via Marruvio e via Mazzini, è finita contromano.

Si tratta del quarto incidente nel giro di cinque giorni, in un incrocio del centro, sempre al mattino, intorno alla stessa ora. Si tratta di impatti violenti che mettono in pericolo i pedoni oltre che gli automobilisti coinvolti. E che poi finiscono per creare problemi alla viabilità, che per tornare alla normalità necessita il tempo del soccorso dei feriti e dei rilievi. I quattro incidenti pubblicati su Marsicalive sono stati segnalati dai cittadini, preoccupati dalla frequenza degli schianti.

“Già anni fa i commercianti della zona fecero una richiesta formale in Comune per dei dissuasori”, racconta un professionista che ha uno studio che si affaccia sull’incrocio, “ma nessuno se ne è occupato e i dissuasori non sono mai arrivati”. Un’altra residente ha segnalato su Facebook l’ennesimo incidente in via Marruvio, chiedendo l’installazione di un semaforo.

Sul tema è intervenuto, sempre sui social, anche il consigliere comunale Nello Simonelli. “C’è una precisa ‘strategia della tensione'”, ha scritto Simonelli, “probabilmente orientata ad aumentare il malcontento. A Roma non fa anotizia l’incidente, non fa notizia il bambino che accende i petardi, non fa notizia il passante casualmente incontrato da qualche testata che rilascia “comunicati anonimi”. Probabilmente non si capisce che attuando questa strategia del discredito ci rimette solamente Avezzano, agli occhi tanto degli abitanti che degli esterni”.

La considerazione del consigliere comunale è arrivata a seguito di un commento di un ex candidato al consiglio comunale di Avezzano, delle fila della Lega, Sante Baldassarre, che presumibilmente a seguito della notizia pubblicata da Marsicalive, ieri mattina sugli schianti nel centro della città, ha lamentato su Facebook scrivendo “una domanda” al consigliere comunale Simonelli: “Ma perchè non hai mai fatto incidenti ad Avezzano che ora diventa notizia un incidente d’auto? A via Paganini incrocio via Sant’Andrea è routine, immagino che a Roma si parla solo di incidenti d’auto”.