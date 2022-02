Ancora una spaccata nella notte, di nuovo un negozio di abbigliamento preso di mira dai ladri

Avezzano. E mentre a Celano i ladri arrivano a casa e tentano di intrufolarsi mentre i residenti sono a cena, quelli che agiscono ad Avezzano si sono specializzati nelle spaccate. Questa notte un nuovo tentativo di furto ai danni di un negozio.

Questa volta, ad essere stato preso di mira, è stato un negozio di abbigliamento di via Don Minzoni.

E anche in questa occasione i malviventi non sono riusciti ad entrare. Stesso modo di operare che hanno avuto alla tabaccheria di via Roma, ad un altro negozio di abbigliamento del centro, alla ferramenta di via XX Settembre e a un ristorante di piazza del Mercato.

Quello dei furti e dei tentati furti è diventato un fenomeno in crescita nelle ultime settimane tanto che le forze dell’ordine hanno anche predisposto dei servizi ad hoc. Sui diversi episodi sono in corso le indagini dei carabinieri. Non si sa ancora se nelle zone prese di mira dai malviventi ci siano delle telecamere di videosorveglianza pubbliche o private che possano aiutare nelle indagini gli investigatori.