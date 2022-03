Ancora una spaccata ad Avezzano, preso di mira un negozio gestito da cittadini pakistani

Avezzano. Ancora una spaccata ad Avezzano. Sul caso stanno lavorando gli agenti di polizia del commissariato di Avezzano. La vetrina danneggiata questa volta è quella dell’alimentari gestito da cittadini pakistani su via Roma, di fronte a una nuova cantina di vini molto nota.

Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda.

Cresce l’allarme sicurezza ad Avezzano.

Ieri sera ad Avezzano, ci sono stati dei furti a raffica, nelle frazioni di Paterno e San Pelino. In azione una vera e propria squadra di banditi. I colpi messi a segno dai ladri sono stati diversi: si parla di quattro o cinque. In un colpo sono state rubate anche delle armi. Negli altri rubati preziosi e gioielli. In un caso il proprietario di casa ha allertato le forze dell’ordine mentre guardava i ladri in azione dalle telecamere della videosorveglianza. Sulla raffica di furti che si è portata avanti per tutta la sera stanno indagando i carabinieri. Sull’accaduto gli investigatori mantengono il massimo riserbo.