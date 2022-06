Ancora una condanna per il palpeggiatore seriale, nessuno sconto per il 24enne molestatore di donne

Avezzano. Una nuova condanna per il palpeggiatore seriale di Avezzano che si aggiunge a quella di due anni e quattro mesi di reclusione per aver toccato il fondoschiena in bicicletta a tre donne. Stavolta a Ottavio Mei, 24 anni, è stata inflitta una pena di dieci mesi e 20 giorni di reclusione.

La condanna fa riferimento al quarto episodio di paleggiamento avvenuto nel mese di gennaio del 2021.

Un donna rumena di 35 stava camminando nella zona di via XX settembre. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Maurizio Maria Cerrato, il giovane marsicano, in sella alla sua solita bicicletta avrebbe affiancato la donna e l’avrebbe toccata sul fondoschiena. Non soddisfatto, avrebbe fatto il giro del palazzo raggiungendo di nuovo la donna e ripetendo il palpeggiamento.

La giovane straniera si era subito recata al commissariato di Avezzano per denunciarlo. Nel corso di una ricognizione fotografica, era riuscita a riconoscere il presunto aggressore. Doveva rispondere di violenza sessuale. Le indagini iniziali, condotte dal commissariato di polizia di Avezzano e dalla polizia locale, erano partite a dicembre 2020 dopo la denuncia presentata da una ragazza, una delle prime a essere molestata, sempre mentre lui era in bici. L’imputato, che è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per i fatti precedenti e attualmente e libero, è stato sottoposto a un nuovo giudizio davanti al gup del tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, che lo ha condannato. Il difensore del giovane, l’avvocato Mario Del Pretaro, ha annunciato ricorso per entrambe le condanne. Il pm aveva chiesto per il molestatore seriale 3 anni di reclusione.

