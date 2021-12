Ancora un furto al nucleo industriale ad Avezzano, ladri spaccano porte e portano via pc

Avezzano. Furto nello stabilimento della Silver service e della Sts durante le feste natalizie. I ladri, infatti, sono entrati nelle strutture e hanno rubato soldi e macchinari. Ennesimi colpi messi a segno nel nucleo industriale di Avezzano. Questa volta a essere presi di mira sono stati i due siti produttivi della famiglia Silvestri, il primo dove si fa assistenza e vengono prodotti gru, ribaltabili per autocarri e rimorchi e il secondo dove si realizzano le bisarche per il trasporto delle auto. Confinanti e chiusi entrambe da venerdì gli stabilimenti erano controllati sia da una società di vigilanza esterna, sia dal sistema di video sorveglianza interno. I ladri, però, sono riusciti a eludere tutto e a entrare nelle due strutture cercando di portare via tutto quello che hanno trovato.

Hanno preso di mira gli uffici spaccando le porte, forzando gli armadi probabilmente in cerca di soldi e portando via dei computer. Poi hanno rotto e svuotato i distributori automatici di bevande e portato via dalla mensa alcuni elettrodomestici, come una friggitrice, e dei prodotti alimentari che si trovavano nella dispensa. “Non è la prima volta che accadono episodi del genere e siamo molto preoccupati”, ha commentato Luigi Silvestri, guida della Silver service e della Sts, “proprio per questo sollecitiamo le istituzioni affinchè non vengo danneggiato il buon nome della nostra Marsica diventata ormai terra di conquista. Non sappiamo cosa stia generando questi continui furti, sappiamo però che i danni causati ogni volta sono tanti e dobbiamo pagarli di tasca nostra. C’è bisogno di un intervento radicale che possa garantire al nostro nucleo industriale, e a tutte le sue aziende, più sicurezza”.

Oltre a tutto quello che è stato portato via dalla Silver service e dalla Sts ci sono i danni provocati dai ladri ai quali i titolari dovranno rimediare: dalle porte divelte alle vetrate spaccate, fino ai cassette rotti per cercare i soldi. “Non è la prima volta che si verificano episodi del genere”, ha concluso Silvestri, “proprio per questo invito le istituzioni, le forze politiche e tutti gli attori del nucleo industriale a convocare un tavolo sulla sicurezza nel quale discutere eventuali soluzioni. Invito anche i miei colleghi, che so di certo hanno subito dei furti, affinchè si possa trovare risolvere questa problematica. Ne va del nostro buon nome”.