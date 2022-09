Ancora un articolato fuori strada, ancora pericolo in Borgo via Nuova: lo sfogo dell’imprenditore

Avezzano. Ancora un articolato fuori strada, ancora una situazione di pericolo in Borgo via Nuova, ad Avezzano. “È una vergogna, cosa si aspetta ad intervenire?”.

A parlare è Giuseppe Testone, imprenditore che ha la sede della sua azienda in via Perugino ad Avezzano, a Borgo Via Nuova. Esattamente un anno dopo l’ultimo appello lanciato proprio dalle pagine di Marsicalive, per chiedere la messa in sicurezza della strada trafficata ogni giorno da imponenti tir che attraversano il Fucino, un nuovo incidente.

Ancora un articolato finito fuori carreggiata per via dell’asfalto dissestato e fatiscente. Per fortuna l’autista è rimasto illeso.

“È pericoloso e non sappaimo come altro dirlo. Continuiamo a fare appelli ma qui la situazione non cambia”, conclude Testone.

LEGGI ANCHE: