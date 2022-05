Ancora un anno e 8 mesi di reclusione per Luigi Antidormi, nuova condanna dal tribunale di Avezzano

Celano. È stato condannato dal giudice del tribunale di Avezzano a un anno e otto mesi di reclusione. Si tratta di Luigi Antidormi, 39 anni, celanese con diversi precedenti di polizia e condanne alle spalle. Il giovane in questa occasione deve rispondere di violazione delle disposizioni imposte dal giudice.

L’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Pascale, era presente in tribunale, arrivato scortato dalla polizia municipale in quanto si trova in carcere per un’altra condanna.

Anche a luglio del 2019 venne condannato a un anno e quattro mesi di reclusione sempre dal tribunale di Avezzano, con il rito direttissimo e con richiesta di abbreviato, per evasione e di violazione degli obblighi imposti dal tribunale di sorveglianza. Ad aprile dello scorso anno invece è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per aver investito e ucciso nel 2016 un ragazzino di 14 anni che viaggiava su uno scooter insieme a un coetaneo.