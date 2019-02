Ancora strade al buio a Tagliacozzo e ancora proteste dei cittadini: “avvieremo una raccolta di firme”

Tagliacozzo. Ancora strade al buio a Tagliacozzo e ancora proteste dei cittadini. C’è già chi si dice pronto a una raccolta di firme visto che la problematica va avanti ormai da diverso tempo e soluzioni sembrano non arrivare. I problemi riguardano ancora Villa San Sebastiano Nuova, in via della Stazione, via Mario Bonifaci, via Prima Strada, via Seconda Strada, via Terza Strada via Quinta Strada.

Praticamente quasi tutta Villa Nuova è ancora al buio. I cittadini si dicono “imbestialiti”. Forse l’unica soluzione”, spiegano, “è una raccolta di firme”. Problemi ancora in via Roma dove nel tratto iniziale della strada, nella notte tra lunedì e martedì, i lampioni erano di nuovo in blackout.

Sul caso si era parlato anche di sabotaggi alla centralina elettrica, ma il reiterarsi della situazione nonostante gli interventi tecnici potrebbe far configurare problemi di strutture obsolete. Si tratta solo di una ipotesi. Di certo c’è solo che i cittadini continuano a protestare per la situazione.