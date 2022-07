Ancora siringhe per le vie di Avezzano, la “denuncia” di una mamma

Avezzano. Ancora siringhe per le strade avezzanesi, sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei più piccoli. A mostrare il proprio disagio e raccontare quanto visto, stavolta, è proprio una madre di Avezzano, che è stata costretta ad assistere a questo brutto spettacolo insieme al proprio figlio di quasi due anni mentre i due passeggiavano tranquillamente in via Giuseppe Di Vittorio.

“Passeggiando con mio figlio di quasi due anni, ho visto sul marciapiede una siringa accessibile a chiunque. Il pensiero è andato a tutti quei bambini che escono soli con gli amici magari per fare il giro della Pineta e si trovano davanti una scena simile o, peggio ancora, si avvicinano per toccarla o prenderla per fare uno scherzo all’amichetto. Sono indignata dallo squallore che sta interessando negli ultimi anni la mia città. Uno squallore pericoloso per i nostri figli. Spero di non dover più segnalare fatti simili” queste le parole, tristi ed inorridite, della madre marsicana.