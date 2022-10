Ancora mocassini in montagna, il soccorso alpino mette in guardia: “Non sottovalutate percorsi semplici”

L’Aquila. “Abbiamo soccorso un un turista che su un sentiero di montagna passeggiava con i mocassini ‘ingannato dalla vicina presenza del mare”. Lo fanno sapere con un post pubblicato sui social gli uomini del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per mettere in guardia gli escursionisti.

“Non è un post per attirare brutti commenti contro chi cammina sui monti con delle calzature non adeguate”, spiegano, “ma un post per sensibilizzare chi legge che la montagna non va mai sottovalutata, nemmeno se la passeggiata è a ridosso del mare. In questo caso, infatti, siamo intervenuti per soccorrere un turista che, ‘ingannato’ dalla presenza del mare, credeva che il sentiero sul promontorio di Portofino, in Liguria, fosse una passeggiata come tante da percorrere con dei semplici mocassini. E invece no: la montagna, i sentieri di montagna, i luoghi impervi, devono essere sempre affrontati con coscienza e con la giusta attrezzatura”.

“Che tu ti trovi sull’Etna o su un sentiero sulle Alpi, che tu ti trovi in una semplice escursione al confine tra Lazio e Abruzzo o su un percorso ‘difficile’ in Valle d’Aosta”, concludono, “la montagna è sempre la montagna. Insomma, sempre la massima attenzione (ma senza paranoie) e tanto buon senso. Viva la montagna, ovunque essa sia”.