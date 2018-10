Ancora fuori uso il binocolo panoramico sul monte Salviano, Di Bastiano: cosa aspettiamo a intervenire?

Avezzano. Ancora fuori uso il binocolo panoramico disponibile sul monte Salviano. A segnalarlo è il centro giuridico del cittadino, tramite nota a firma del presidente Augusto Di Bastiano.

“Signor sindaco, di tempo ne è passato da quando in molti segnalarono il danneggiamento del binocolo panoramico su Salviano. Siamo a ottobre 2018 e nulla è ancora successo. La piazzetta e il binocolo sono costati alcune migliaia di euro, sono stati spesi i nostri soldi e il binocolo era un’attrazione che ci permetteva di vedere in maniera più nitida la Marsica con la sua cornice di montagne.

Questa trascuratezza rafforza la mia convinzione che il comune di Avezzano ha necessità di un reparto manutenzioni vero e non un manipolo di persone che sono lì a tamponare i problemi del momento. Da parte mia vado avanti con ricordare i problemi non risolti; quando ricopriva la carica di assessore la ricordo più sensibile a questi piccoli ma importanti problemi.

Essi si sommano e sono sotto gli occhi di tutti. I tanti problemi piccoli restano li a denotare una non buona organizzazione o non volontà ad affrontare i problemi quotidiani. Accolga queste mie considerazione come contributo. Un suggerimento: si potrebbe togliere la gettoniere e renderlo fruibile gratuitamente”, ha concluso Di Bastiano.