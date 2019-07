Ancora fuori servizio la rete Wind Tre in mezza Marsica, proteste di residenti e turisti ma nessuno dà spiegazioni

Avezzano. Ancora un down in mezza Marsica, soprattutto nella zona di Tagliacozzo e Avezzano, per la rete Wind Tre. Raffica di proteste di utenti e disagi in tutto il territorio hanno caratterizzato il risveglio di buona parte di Marsicani. Infatti da questa mattina, molti utenti di diversi comuni della Marsica occidentale si stanno chiedendo perché WhatsApp non fa inviare i messaggi o perché non si aggiorna il feed di Instagram.

La risposta è sempre quella: tutti i social e la rete internet, come la navigazione e la ricezione e l’invio di email sono inchiodati o vanno a rilento. Questo accade però solo per gli utenti della rete Wind Tre. Infatti chi è servito dagli altri operatori non ha nessun problema.

Non è la prima volta che nella zona, soprattutto nella Marsica occidentale e nei comuni intorno a Tagliacozzo, la rete unica Wind tre crea grossi problemi a centinaia di utenti. In alcuni momenti la navigazione è lenta, intorno a 3-4 Mb/sec, in altri casi, più rari, non funziona proprio. “Questa mattina ci risiamo”, protesta un nostro lettore, “è accaduto di nuovo e siamo stanchi”.

La rete dati non funziona a Tagliacozzo, mentre ad Avezzano megabyte qualcuno è riuscito a scaricarlo, ma a volte anche i dati voce non vanno. Insomma, in mezza Marsica la rete Wind Tre non funziona. Un danno anche per l’immagine del territorio dove stanno arrivando in queste settimane tanti turisti, soprattutto a Tagliacozzo.

A chi si è rivolto al servizio clienti è stato risposto, come era accaduto alcune settimane fa, che “ci sono dei problemi”, ma non sono state fornite tempistiche o spiegazioni più dettagliate. Sono state aperte le segnalazioni e niente di più.

Il consiglio degli esperti è quello di chiamare in massa il centro assistenza, sacrificandosi con attese e segnalazioni, in modo da dare priorità a un problema che in realtà, visto la frequenza con cui si ripropone, sembra non essere affatto prioritario. Nel frattempo non rimane che la caccia alle reti wi-fi, per chi ne abbia. Ma attenzione, però, non devono essere Wind Tre, altrimenti è tutto inutile.