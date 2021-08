Ancora fuochi nel verde della Marsica: vasto incendio a Forca Caruso, tra le pale eoliche

Collarmele. Ancora fiamme che bruciano il verde della Marsica. Ancora fiamme in Abruzzo. I vigili del fuoco stanno lavorando h24, con turni raddoppiati, per sopperire alle emergenze che stanno interessando tutta la Regione.

In questo momento sono a lavoro nella nota località Forca Caruso, alle porte di Collarmele. È l’area in cui ci sono le pale eoliche. Un incendio di sterpaglie, per via delle alte temperature e per le forti raffiche di vento, si sta allargando a macchia d’olio. Le fiamme sono visibili dall’autostrada.

Ad allertare i vigili del fuoco, arrivati immediatamente, sono stati i carabinieri della locale stazione.

I pompieri spiecializzati negli incendi boschivi stanno lavorando da giorni ininterrottamente. Ieri a Pietrasecca, in località Tufo, hanno lavorato da terra insieme ai colleghi intervenuti dal cielo, con l’elicottero.

Sempre ieri, i vigili del fuoco di Avezzano sono stati impegnati tutto il giorno anche in un incendio a Villalago.

Spesso a provocare i roghi sono disattenzioni, come chi getta ancora cicche di sigarette dall’auto, mentre guida. Ma molto spesso dietro alle fiamme c’è la mano dei piromani.