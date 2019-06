Ancora buste dell’immondizia abbandonate in piena città, a rimetterci è il decoro di Avezzano

Avezzano. Ancora un caso di abbandono dei rifiuti ad Avezzano dove, questa mattina, è avvenuto il “ritrovamento” di svariate buste dell’immondizia gettate in un secchio di via America, all’altezza dell’incrocio con via Canada. Il tutto, in piena città, in un’arteria principale per il collegamento al centro di Avezzano.

Non si tratta di un caso isolato, già nei giorni scorsi infatti era capitato qualcosa di simile, quando ignoti hanno abbandonato delle buste dell’immondizia nel sottopassaggio di via Madonna del Passo. Un fenomeno generato dall’inciviltà di un numero limitato di persone, che però inevitabilmente rovina il decoro dell’intera città.