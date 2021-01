Anche Nazione Futura ricorda il sisma del 1915, Di Cesare: omaggio a chi cadde e a chi ricostruì

Avezzano. Nella giornata odierna, a commemorazione del terremoto che il 13 gennaio 1915 distrusse Avezzano e la Marsica, i ragazzi di Nazione Futura Avezzano hanno provveduto ad omaggiare i caduti depositando una composizione floreale ai piedi del Memoriale posto nei pressi del santuario della Madonna di Pietraquaria, di fianco alla composizione consegnata dall’Amministrazione comunale.

“Questa ricorrenza – afferma Mattia Di Cesare, responsabile cittadino del movimento – per noi avezzanesi e marsicani rappresenta, probabilmente, la pagina più triste della nostra millenaria storia. Come Nazione Futura, abbiamo ritenuto doveroso omaggiare il ricordo di chi cadde e la tenacia di chi ricostruì. C’è un parallelismo con l’oggi: dobbiamo affrontare questo momento delicato nello stesso modo in cui i nostri bisnonni affrontarono la disgrazia, con la forza che contraddistingue il nostro popolo marso”.