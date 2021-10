Anche la Marsica piange la scomparsa di Francesco Gentilucci “Paco”, caduto tragicamente dalla falesia

Celano. “Un’anima pura come poche… Che il tuo spirito wild di vivere questa vita possa essere di aiuto a quanti ti vogliono bene! Ciao meraviglioso”. È il ricordo lasciato sulla pagina Facebook del “Gruppo sportivo di Celano”, per dire addio a Francesco Gentilucci, da tutti conosciuto con il nome “Paco”.

Gentilucci era un appassionato dello sport di montagna molto conosciuto, originario di Matelica, in provincia di Macerata, nelle Marche. Aveva 34 anni ed ha perso la vita in un tragico incidente mentre era impegnato nella discesa di una falesia chiamata “la spiaggia”.

È morto sotto gli occhi di un suo amico, dopo un volo di 15 metri.

Il suo amico non ha potuto far nulla per salvarlo. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico di Macerata ma da subito le sue condizioni sono sembrate disperate. È morto durante il trasporto in ospedale, in elisoccorso.

Gentilucci era un’amante delle montagne d’Abruzzo, aveva partecipato anche alle ultime due edizioni dell’Ultraserra di Celano, la competizione di corsa in montagna cui partecipano sportivi di tutta Italia.

Un dolore straziante quello della morte dello sportivo, ricordato dai suoi amici e compagni di avventure in montagna come un uomo molto esperto e appassionato, preparatore atletico riservato e molto talentuoso.