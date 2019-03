Anche il principe azzurro 2.0 veste al Centro sposi Abruzzo, Giordano Mazzocchi scegli uno smoking impeccabile per la scelta di Luigi

Anche il principe azzurro veste al Centro sposi Abruzzo. Lo abbiamo visto tutti nei giorni scorsi entrare nella splendida notizia dove l’amico Luigi ha scelto la sua lei. Lui, fasciato da uno smoking impeccabile, è subito arrossito davanti a Tina Cipollari che vedendolo ha esclamato “Ti fai sempre più bello” ma poi si è dedicato al suo compagno di mille avventure per il quale quella era una serata memorabile. Giordano Mazzocchi è il principe azzurro 2.0 marsicano che per la scelta a “Uomini e donne” di Luigi ha deciso di indossare uno abito moderno ma dal taglio retrò. Per un momento così particolare Giordano ha deciso di rivolgersi al Centro sposi Abruzzo dove Roberta e tutto lo staff lo hanno accolto e coccolato. Aveva le idee chiare, voleva essere impeccabile, ma al tempo stesso non rinunciare al suo savoir faire e alla frizzantezza dei suoi anni. Per questo il team del Centro sposi Abruzzo, ha scelto per lui qualcosa che esaltasse ancor di più la sua statura e il suo fisico statuario. Quando poi è entrato al castello la magia e l’atmosfera hanno fatto tutto il resto. Lo smoking di Giordano è uno dei tanti abiti delle collezioni che ogni anno il Centro sposi Abruzzo sceglie per vestire gli sposi di tutto il territorio e non solo.

Abiti classici, moderni, innovativi, e poi ancora dal gusto retrò o alla moda. Il Centro sposi ha puntato negli ultimi anni molto sulla sartorialità dei suoi prodotti e per questo ha scelto brand che fossero in grado di offrire allo sposo degli abiti unici. Lo ha capito per primo Giordano che, senza pensarci due volte, si è rivolto a Roberta e al suo staff per il look da indossare il giorno della scelta del suo amico Luigi. E lo capiscono ogni giorno i tantissimi sposi che arrivano nell’atelier di via Tiburtina km 111.500 a Cappelle dei Marsi per chiedere abiti che fanno al caso loro. Nelle collezioni ospitate al Centro sposi ci sono nomi altisonanti come Carlo Pignatelli, Cleofe Finati, Andrea Versali, e poi ancora tante case made in Italy che puntano tutto sulla preziosità dei tessuti e dei modelli. L’uomo che vuole arrivare all’altare con quel tocco in più al Centro sposi Abruzzo troverà quello che fa per lui. Oltre agli abiti l’atelier ha tutto quello che c’è per rendere unico lo sposo. Andate a scegliere l’abito dei vostri sogni al Centro sposi e gli occhi il giorno del sì saranno tutti puntati su di voi!

#adv #advertising