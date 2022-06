Anche il marsicano Giordano Mazzocchi all’evento di beneficenza con le star dello sport

Avezzano. C’era anche il giovane Giordano Mazzocchi all’evento di beneficenza con le star dello sport che si è svolto nei giorni scorsi a Roseto degli Abruzzi. Il marsicano, sportivo e già volto televisivo, è sceso in campo al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi per l’evento Summer Soccer Stars.

Il match sportivo ha visto sfidarsi personaggi del mondo del calcio del calibro di Francesco Totti e Vincent Candela, i comici Dario Bandiera, Max Cavallari e Gianluca Impastato e gli influencer come Giordano Mazzocchi, l’ex ciclista Ignazio Moser accompagnato da Cecilia Rodriguez e Ron Moss.

Una serata non solo di sport ma anche di selfie, foto ricordo e solidarietà. I fondi raccolti durante la partita, infatti, serviranno per acquistare le attrezzature sanitarie per le associazioni del territorio che si occupano della salvaguardia del mare e del territorio, per gli ambulatori medici e per la casa-famiglia “Madre Ester” di Scerne di Pineto e per l’associazione Oltre di Roseto degli Abruzzi, che si prende cura di bambini e ragazzi diversamente abili.