Anas in azione sulla strada statale 690 Avezzano – Sora, il sindaco Lancia: piena soddisfazione

San Vincenzo Valle Roveto. L’amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto apprezza l’impegno che i Responsabili e gli Operatori ANAS, che curano la strada statale 690 Avezzano-Sora, meglio conosciuta come Superstrada del Liri, stanno portando avanti per rendere la stessa più decorosa in termini di pulizia e più sicura per gli automobilisti che la percorrono. “Mi capita spesso di dovermi lagnare”, afferma il sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Giulio Lancia, “per inefficienze e ritardi di Enti e Società che gestiscono servizi importanti per il nostro territorio, il più delle volte relegato ad un ruolo di “periferia” non solo geografica. Con piacere, questa volta, registro una attenzione particolare da parte di Anas per una arteria di fondamentale importanza per la nostra Valle Roveto.

Ancora molto c’è da fare in termini di sicurezza, ma è innegabile che anche su questo versante l’impegno profuso da Anas, da quando gestisce la SS 690 è evidente a tutti. Anche in questi giorni è in corso il rifacimento di diversi tratti di manto stradale. Inoltre, con tempestività, gli operatori Anas hanno provveduto allo sfalcio dell’intero tratto stradale e degli svincoli di accesso ai paesi. Tutto ciò, certamente contribuisce a tenere pulito e decoroso il nostro territorio ed a valorizzarlo agli occhi di tantissimi automobilisti che quotidianamente attraversano la Valle Roveto proprio percorrendo la Superstrada del Liri. Auspico che questa attenzione e cura della viabilità, soprattutto prestando particolare impegno per la sicurezza di cittadini e conducenti, perduri nel tempo, ed al tal proposito assicuro la massima disponibilità a qualsiasi collaborazione”.