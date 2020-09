Analisi in 24 ore e massima sicurezza, team di specialisti al lavoro ogni giorno alla clinica Di Lorenzo

Avezzano. Analisi in 24 ore e massima professionalità. E’ questo il mix perfetto che ha consentito alla clinica Di Lorenzo di imporsi in città come punto di riferimento per prelievi e analisi di ogni tipo. Da oltre 30 anni dietro la porta del laboratorio della struttura sanitaria avezzanese c’è la biologa Giovanna Micangeli che ogni mattina si siede dietro la sua scrivania e inizia a lavorare con il sorriso sulle labbra.

“Il laboratorio della casa di cura si occupa sia dei pazienti esterni e sia degli interni”, ha raccontato la dottoressa Micangeli nella pausa pomeridiana che si concede prima dello sprint finale della giornata, “è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato e il pomeriggio e la sera c’è sempre la reperibilità per garantire gli accertamenti urgenti ai pazienti ricoverati. Siamo diventati nel tempo un punto di riferimento per gli avezzanesi e i marsicani perché facciamo la maggior parte delle tipologie di analisi, tranne alcune che inviamo nei laboratori specializzati e certificati con un servizio garantito e giornaliero”.

Ad affiancare la Micangeli nel laboratorio analisi della clinica Di Lorenzo ci sono altre due biologhe – Melina Cristiano e Maria Francesca Caretta – un capo tecnico – Ermanno Ridolfi – un tecnico – Angelica Di Biagio – e un’infermiera – Valentina Rubeo. Lo staff accoglie i primi pazienti alle 7.30 e subito fa partire i primi prelievi. Il lavoro va avanti fino alle 10.30 e poi si passa al laboratorio dove in questo periodo più che mai si lavora senza sosta.

“Le analisi di routine possono essere visualizzabili anche in giornata tramite un sito internet dedicato e una password che forniamo ai pazienti”, ha continuato la responsabile del servizio analisi della clinica Di Lorenzo, “o al massimo nell’arco di 24 ore. Se si tratta di esami particolari le risposte si avranno al massimo in qualche giorno. Per i pazienti interni, invece, sono i medici che hanno richiesto i prelievi a visualizzare tramite un sistema informatico interno i risultati”.

Il laboratorio analisi è convenzionato con la Asl. I pazienti che scelgono di rivolgersi allo staff della dottoressa Micangeli devono recarsi direttamente nella struttura di via Vittorio Veneto ed eseguire i prelievi. Le analisi si possono effettuare in regime di accreditamento previa presentazione di impegnativa redatta dal medico di famiglia e della tessera sanitaria.

#adv