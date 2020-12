AMPP e COVALPA trasformano 26 contratti in indeterminati: è l’agroalimentare che lotta e resiste

Celano. “Nonostante la carenza di infrastrutture e servizi sul territorio marsicano la filiera agroalimentare sgomita, resiste alle crisi ed avanza tra mille difficoltà. È questo è il segnale che i consiglieri di amministrazione delle due associazioni, AMPP e COVALPA, hanno voluto dare con l’autorizzazione alla trasformazioni di ben 26 contratti a tempo indeterminato”.

Una buona notizia, in un momento difficilissimo anche per tutto il settore dell’agroalimentare e per tutto l’indotto che se ne nutre, in un territorio a vocazione agricola come quello del Fucino.

Una buona notizia che arriva in una nota del direttore Sante Del Corvo (AMPP e Covalpa).

In un momento di smarrimento sociale i due consigli di amministrazione hanno accolto le proposte del direttore Sante Del Corvo e dei due presidenti, Rodolfo di Pasquale e Marcello Di Pasquale:

Per noi rappresenta un segnale di fiducia verso il futuro, segnale lanciato ai nostri dipendenti in un momento di massima difficoltà: l’auspicio e che si possa replicare a breve.

Il direttore Sante Del Corvo ha assicurato il massimo impegno presso le competenti sedi istituzionali, a perorare investimenti nelle infrastrutture e nei servizi al fine di agevolare questo percorso di crescita di tutto il mondo agricolo marsicano.