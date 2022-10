Amministratrici marsicane ad Avezzano per costruire la rete delle “Donne sul territorio”

Avezzano. Nasce ufficialmente, con il primo incontro avvenuto nelle stanze del Comune di Avezzano, il team di lavoro delle ‘donne sul territorio’, formato dalle amministratrici della Marsica, con l’obiettivo di progettare e

condividere idee ed eventi sociali, capaci di seminare e di raccogliere le buone pratiche del rispetto.

Martedì pomeriggio, nella sala consiliare del Palazzo comunale di Avezzano, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Concetta Balsorio, assieme alla vice presidente Maria Antonietta Dominici e alle consigliere comunali Federica Collalto e Alessandra Cerone, ha accolto i volti e le voci femminili degli altri Comuni della Marsica. Lo scopo, virtuoso, di questo primo incontro – preliminare e programmatico – è stato quello di incominciare a delineare un calendario di iniziative, su appuntamenti simbolo e cardine della società, che riguardano la tutela dell’emisfero femminile ma non solo.

“Il 25 novembre ad esempio – hanno annunciato assieme la presidente Balsorio e la vicepresidente Dominici – è una data colorata di rosso che non va celebrata soltanto un giorno all’anno. Dovrebbe essere abbinata, invece, ad un percorso costante di crescita morale della collettività e della comunità; un iter prezioso dal punto di vista sociale, che va fatto partire molto prima, per seminare riflessioni nelle coscienze”.

Nella sala consiliare, si è organizzato, quindi, un primo tavolo di discussione, che verrà aperto successivamente anche ad altre municipalità del territorio. Sono state presenti in aula consiliare le amministratrici e le presidenti delle Commissioni Pari Opportunità dei Comuni di Collelongo, Sante Marie, Gioia dei Marsi, Collarmele, Canistro, Aielli, Pescina e San Benedetto dei Marsi. Assenti per altri impegni istituzionali, ma già coinvolte nella squadra le amministratrici dei Comuni di Tagliacozzo e Luco dei Marsi. Ospite d’onore del pomeriggio di condivisione delle idee, il regista e attore di fiction e di teatro, Giampiero Mancini, che darà una mano nell’organizzazione del

calendario di appuntamenti sociali.

“Ci sarà spazio anche per lo sport che aiuta a difendersi dalle aggressioni e dai soprusi, come le tecniche

della difesa personale”, hanno chiarito la consigliera Collalto e la consigliera Cerone. “Stiamo lavorando ad un evento allargato – hanno aggiunto le consigliere Pisegna (Collelongo), Cococcia (Pescina) e la presidente della Commissione Pari Opportunità di Sante Marie Berardinetti – in grado di abbracciare non solo un pubblico adulto, ma anche i ragazzi delle scuole della Marsica. La nostra idea di fondo è quella di creare un percorso ricco e intenso di auto-coscienza attorno al tema della violenza di genere, al tema del bullismo e all’aspetto della considerazione delle donne, oggi, in campo lavorativo”.

“Parleremo ai giovani degli abusi purtroppo reali utilizzando il loro linguaggio e facendo entrare in scena la drammaticità delle immagini e la forza delle emozioni ‘dal vivo’. – hanno commentato le amministratrici Di

Giandomenico (Gioia dei Marsi), D’Agostino (Collarmele) e Mancini (Aielli) – Uno degli argomenti affrontati sarà quello della violenza domestica”.

“Questa unione marsicana al femminile – hanno concluso De Michele e Di Genova, rispettivamente per i Comuni di Canistro e San Benedetto dei Marsi – non ha uno scopo politico, ma sociale”.

La prossima riunione si terrà sempre ad Avezzano, nella sala consiliare, giovedì 13 ottobre, alle ore 17. Ha, infine, portato il saluto alle amministratrici marsicane giunte in Comune il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, che ha così concluso: “Si stanno costruendo iniziative lodevoli, come l’esempio esplicito della nostra rete solidale, che rende operativi soggetti pubblici e privati in nome dell’aiuto rivolto verso l’altro”.