Amministrative, Verrecchia (Fdi) candidato consigliere: coerenza e senso di responsabilità

Avezzano. “Discontinuità col passato, recente e remoto. L’abbiamo rivendicata sin dal primo incontro con i nostri alleati, affinché i cittadini – ancor prima che elettori – vengano trattati con rispetto, ascoltati e fatti partecipare alle scelte amministrative. Volevamo mettere al bando definitivamente l’arroganza e la presunzione che hanno dovuto subire negli anni scorsi. Un buon sindaco è quello che tratta i suoi concittadini come protagonisti della vita pubblica, non come sottoposti e sudditi”.

Massimo Verrecchia, ex parlamentare e già vice sindaco e consigliere comunale di Avezzano, attualmente è il capo segreteria del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Ora, finalmente si parte con questo chiaro indirizzo! Ci si può mettere al servizio della città anche e soprattutto candidandosi a consigliere comunale, candidarsi a sindaco è troppo facile e a volte rappresenta una mera scorciatoia per arrivare in consiglio grazie a voti che altri portano in dote, nella consapevolezza di non avere consensi personali! Chi si è già candidato a consigliere sa quant’è difficile conquistarsi i voti uno a uno, specialmente in un contesto in cui alcuni aspiranti sindaco puntano sulla “quantità” delle liste, usando le persone per drogare i numeri, non certo per coinvolgerle in un progetto politico serio e concreto”.

“Fare il consigliere comunale non la ritengo una diminutio, ma come in passato un onore e un onere. In questo momento così delicato e difficile per la città, avverto il dovere di offrire il mio contributo elettorale al partito e alla coalizione di centrodestra. Per questo ho deciso di candidarmi nella lista di Fratelli d’Italia, partito che ha fatto della coerenza e della responsabilità la sua bandiera. Grazie a tutti coloro che vorranno sostenermi in questa sfida”.