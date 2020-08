Amministrative, tra Fina e Verdecchia il confronto finisce sui temi della politica cittadina (video)

Avezzano. Confronto doveva essere e confronto è stato, anche se i toni non sono mai stati particolarmente accesi. Michele Fina, segretario regionale del Pd, e Roberto Verdecchia, a lungo nei dem ed ex candidato sindaco per il partito, sono rimasti fermi sulle proprie posizioni, spiegando le ragioni di alcune decisioni e scelte, senza mai portare lo scontro dialettico oltre il limite. Merito, questo, che va riconosciuto e apprezzato.

L’occasione è stata utile oltre che riepilogare le tappe che hanno portato alla rottura tra Verdecchia e il Partito Democratico anche per aprire una finestra sulla tornata elettorale di settembre, quella in cui Avezzzano sarà chiamata al voto per eleggere il suo nuovo primo cittadino. Sono state discusse macro areee come sanità, lavoro, sociale, cultura e sicurezza. I due hanno dato i propri contribuiti e le proprie idee.

