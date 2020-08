Amministrative, Sorgi (FI): Cipollone spinto sempre da interessi personali, nessun vero impegno politico

Avezzano. “Come spiegare l’uscita estemporanea e fuori tempo massimo di Giancarlo Cipollone ? Semplicemente come un colpo basso per giustificare il suo ennesimo cambio di casacca. Non parlasse oggi di cose accadute due anni fa, infangando un partito dal quale è uscito all’indomani delle elezioni regionali scorse. ll suo impegno politico si è sempre caratterizzato soprattutto per portare avanti il suo ‘blasone di famiglia’ più che logiche di gruppo politico di appartenenza”.

Lo dichiara Sonia Sorgi, vice coordinatrice di Forza Italia ad Avezzano. “Adesso, passato alla Lega, la sua dichiarazione ci lascia perplessi. Perchè attaccare la compagine forzista oggi? Sarà perchè gode di più consensi e simpatie all’interno dell’elettorato? Dopo aver condizionato non poco la precedente amministrazione fino a farla cadere, pensi alla sua nuova avventura e lasci perdere il senatore Nazario Pagano ed il partito di Forza Italia e speriamo per i suoi elettori che questa volta sia spinto da una forte convinzione ideologica neo leghista, senza pretese personali o familiari”.

“Gli avezzanesi oramai certi personaggi li conoscono molto bene e dimostreranno di non amare gli specialisti nell’utilizzare i partiti come dei taxi per raggiungere obiettivi che non hanno nulla a che vedere con l’interesse collettivo. Forza Italia è un partito che sta recuperando molti consensi ed ha allargato la sua compagine a volti nuovi con tanta voglia di mettersi in gioco e non ha bisogno di personaggi di tal sorta”, conclude Sorgi.