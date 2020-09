Amministrative, servizio gratuito di trasporto disabili ai seggi: ecco tutte le strutture

Avezzano. L’amministrazione comunale di Avezzano organizza, in occasione delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, il servizio di trasporto disabili nei seggi elettorali. Il trasporto verrà effettuato nella giornata di domenica e lunedì.

Il servizio si rivolge esclusivamente agli elettori che, causa invalidità, non sono in grado di raggiungere i seggi autonomamente o con l’aiuto dei familiari. Le richieste di trasporto devono essere effettuate all’Ufficio Elettorale del Comune, in tempo utile per l’organizzazione del servizio, ai numeri telefonici 0863/501318 – 0863/501367.

Si ricorda che gli elettori portatori di handicap possono votare in qualsiasi sezione del Comune priva di barriere architettoniche, anche se diversa da quella di appartenenza. Devono però essere muniti della tessera elettorale.

Ecco le strutture che ospitano i seggi presso i quali potranno recarsi: Istituto Magistrale via Cavalieri di Vittorio Veneto, Istituto Tecnico Industriale via Aldo Moro, Ospedale Civile, Scuola Media Vivenza via Massa d’Albe, Istituto Omnicomprensivo Collodi – Marini di via Bolzano, Scuola Elementare Giovanni XXIII in via Montessori, Scuola Elementare di San Pelino, Scuola Materna via Colantoni Caruscino e i locali della Pro Loco in piazza Arcobaleno ad Antrosano.