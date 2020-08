Amministrative, Santilli presenta la sua squadra tra bilanci e progetti: ecco il nuovo modello per Celano

Celano. Settimio Santilli presenta la sua squadra “Una città da amare”. Il primo cittadino in carica, affiancato dall’onorevole Filippo Piccone e dalla sua squadra, ha fatto un bilancio di quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni e cosa farà se il 20 e 21 settembre verrà riconfermato dalla città.

“Ringrazio chi ha avuto il coraggio di mettersi a servizio della città”, ha detto il primo cittadino Settimio Santilli, “ma anche chi non farà più parte e che ha lavorato fino a oggi. Nel 2015 proponemmo degli obiettivi che poi sono stati realizzati. Quindi ci presentiamo con una carta d’identità e una credibilità. Ma non vogliamo dire quello che abbiamo fatto ma quello che faremo per i prossimi 5 anni”.

Santilli ha poi parlato di scuola, con un nuovo istituto per l’infanzia, dell’ambiente con la raccolta differenziata, proponendo una città sempre più pulita e più green con nuovi progetti e un servizio urbano di trasporto ecosostenibile, ma ha anche affrontato il tema del turismo e del sociale. Focus poi sul restiling di Campitelli, zona crocifisso, la zona vecchia e altre aree ma anche piazza IV Novembre che “deve diventare il salotto della città”.

Sulla sicurezza “abbiamo iniziato a intavolare il progetto denominato milleocchi con nuova videosorveglianza dei punti nevralgici oltre alle entrate e alle uscite”, ha ribadito Santilli, “stiamo investendo su infrastrutture a servizio della zona nord con la dotazione del collettore fognario per il quale sono stanziatilo tre milioni”. Sul piano regolatore generale comunale ha affermato che “deve essere sicuramente ridisegnato, soprattutto per recuperare zone della città abbandonate”.

Infine il sindaco ha trattato i temi della sanità e dello sport. “Creare un polo con medici di famiglia disponibili h24 a disposizione della città per non gravare sul pronto soccorso”, ha sottolineato Santilli, “sullo sport abbiamo creato una piccola cittadella dello sport con campo da calcio e campo da bocce abbiamo sistemato fino a 40 vicoli dove prima non si poteva camminare. Abbiamo una visione della città che è dettata da tutto quello che abbiamo fatto e di quello che faremo. È sotto gli occhi di tutti e tutti possono giudicare. La credibilità l’abbiamo conclamata con i fatti”, ha proseguito Santilli, “e ora proponiamo un nuovo modello a questa città con una squadra rinnovata”.

“La riapertura delle Gole”, ha concluso, “sono sicuramente un fiore all’occhiello e un grande obiettivo che abbiamo raggiunto insieme al collega sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ma anche il cammino di Tommaso e altre iniziative”.

“Completare un programma che non è solo un iter amministrativo ben avviato ma anche la volontà di andare avanti con decisione in un rinnovo generazionale che a stento sta andando avanti per creare un nuovo gruppo dirigente per il futuro di questa città”, ha detto l’onorevole Filippo Piccone, “mi sento di dover accompagnare in questa direzione Entrerò nell’attività in maniera limitata concentrandomi in cose che che ai vedono meno ma di cui la città ha bisogno, come i servizi primari, la sicurezza sismica e idrogeologica e ambientale, ma anche il recupero della città vecchia e dei ruderi di quell’area. Il Comune di Celano è quello che negli ultimi 10 anni ha fatto più opere pubbliche. Negli ultimi dieci anni infatti abbiamo dato un impulso di grande valore. Avendo a disposizione ingenti risorse possiamo completare le strutture e infrastrutture pubbliche che servono a questa città per farle fare il salto di qualità di cui ha bisogno”.