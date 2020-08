Amministrative, Ranalletta si presenta a Celano: è il momento di rinnovare la città

Celano. Una squadra di donne e uomini attivi in diversi settori della società pronti a mettersi in gioco “Per Celano”. È stata presentata questo pomeriggio dal candidato sindaco Gesualdo Ranalletta la lista in campo a Celano per la competizione elettorale del 20 e 21 settembre.

Proprio l’imprenditore, già amministratore, ha aperto il primo incontro ufficiale presentando con un pizzico d’orgoglio uno per uno i suoi candidati: Calvino Cotturone, Fabiana D’Andrea, Marcello Ivone, Vincenzo Letta, Fernanda Luccitti, Angela Marcanio, Maria Beatrice Mariani, Eliana Morgante, Ermanno Natalini, Ana Rubia Maria Paris, Monica Pestilli, Gaetano Ricci, Claudia Ticino, Guido Tomassetti, Vincenzo Torrelli e Mirta Vitagliani.

“Giovani e in particolare donne, ben 9 su 16, perché pensiamo che non siano un problema ma un valore aggiunto”, ha commentato Ranalletta, “crediamo che questa città abbia bisogno di un gruppo che assicuri trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Celano è di tutti e deve decidere se rinnovare o no il consiglio comunale esistente in modo pacato e sereno. La nostra lista non è fatta contro qualcuno ma solo per la nostra città. Questo gruppo si è candidato sapendo che non una cosa semplice amministrare un comune, ma c’è l’entusiasmo e la preparazione giusta. Celano ora deve fare una scelta perché per troppi anni non lo ha fatto. Si è semplicemente tirato avanti e a nostro avviso non va bene”.

Ranalletta ha assicurato che verrà riservata maggiore attenzione all’agricoltura, al turismo green, ma anche a quello culturale, allo sviluppo industriale e all’ascolto continuo e costante dei cittadini.

“La voglia che ho con questo gruppo aumenta di giorno in giorno e i timori spariscono quando giro per la città e incontro le persone che mi danno forza”, ha concluso il candidato sindaco, “è chiaro che dall’altra parte c’è un’armata, uno zoccolo duro di 15 anni di amministrazione. Ma c’è una Celano che vuole rinnovarsi, c’è una Celano che non ha più paura di uscire allo scoperto e candidarsi. Da oggi si comincia, abbiamo 20 giorni che vanno sfruttati a pieno. Andate tra la gente, parlate dei vostri progetti, raccontate alle persone quello che vogliamo fare solo e unicamente per Celano”.

Il candidato sindaco e tutti i candidati consiglieri che sono intervenuti portando la loro testimonianza hanno chiesto ai presenti e ai tanti che hanno seguito la presentazione in streaming di “mettersi in gioco insieme a loro” e di sostenerli per “permettere a Celano di cambiare rotta”.