Amministrative, Quaglieri : notizie false quelle diffuse sul mio impegno e sostegno al partito Fdi

Avezzano. In occasione della prossima tornata elettorale che interesserà il rinnovo del consiglio comunale di Avezzano, il Consigliere regionale Mario Quaglieri tiene a precisare, con l’auspicio che ciò possa servire a fare chiarezza, la propria posizione, il proprio impegno e la propria appartenenza al partito di Fratelli d’Italia.

“Apprendo con molto stupore nel pomeriggio odierno circa un mio impegno, o meglio, condivisione di programmi politici non vicini al mio partito, Fratelli d’Italia”, dichiara Quaglieri. “Tengo a precisare che ciò corrisponde a finzione, a realtà magicamente pensate non so da chi e per quale motivo. Vorrei ricordare a chi in questo momento ha memoria corta che il sottoscritto non ha mai fatto venir meno il proprio apporto ne è mai sceso in me il senso di appartenenza a questo partito”.

“Sono stato onorato dal presidente Marsilio dell’incarico di presiedere la V^ Commissione, compito che orgogliosamente e con spirito di abnegazione cerco di fare al meglio ogni giorno. Vorrei altresì ricordare di aver sempre rispettato ed onorato la parola data al partito ma soprattutto le opportunità concessemi, prima da consigliere regionale, in seguito nelle elezioni comunali del mio paese dove FDI ha raggiunto risultati con percentuali molto di sopra la media nazionale, sino all’impegno chiestomi ed accettato orgogliosamente in occasioni delle elezioni europee”.

“Pertanto, sperando di chiarire la mia posizione, con la presente nota comunico ufficialmente che il mio impegno per le prossime elezioni comunali di Avezzano sarà profuso unicamente per il mio partito fratelli d’Italia, in ordine agli accordi presi con gli alleati di centrodestra, nel totale rispetto e trasparenza che il caso richiede. A fugare ogni ulteriore dubbio spero serva la discesa in campo, nella lista di FDI, del mio segretario di V^Commissione e stretto collaboratore personale Vincenzo Retico”, conclude.