Amministrative, Quagliariello (Cambiamo): cristiani, moderati e liberali, avanti anche senza Forza Italia

Avezzano. Cambiamo scende in campo al fianco di Tiziano Genovesi e della coalizione di centrodestra. Il partito, fondato e coordinato dal senatore Gaetano Quagliariello, ha confermato in conferenza stampa (quest’oggi al Comune di Avezzano) di sostenere la candidatura dell’esponente leghista.

“Questa lista è nata dal basso ma non è assolutamente improvvisata. Sono mesi che si lavora per questo scenario con decisioni prese direttamente sul territorio. La nostra posizione è semplice: rappresentare liberali, cristiani, conservatori e moderati all’interno del centrodestra al fine di ridare prospettiva di futuro a quest’aria politica. Senza moderati il cdx non vince e non diventa la maggioranza in Consiglio”, dichiara Quagliariello.

Oltre a lui erano presenti anche Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale, e Mimmo Srour, coordinatore regionale del partito. Presente anche Tiziano Genovesi, candidato a sindaco per il centrodestra in quota Lega.

“Ad Avezzano è accaduto di tutto, tra anatre zoppe e passaggi di partito tra alcuni esponenti. Nella coalizione vogliamo avere un ruolo e essere considerati per il nostro valore. La nostra forza va spesa per essere considerati in Regione. Vorremmo costruire una forza liberale che sia moderata e che si proietti nel futuro. Quando sulla nostra strada incontriamo Forza Italia siamo contenti ma senza di loro andiamo avanti lo steso. Non è un problema nostro”.

“Grazie agli amici di Cambiamo che ci stanno dando una grossa mano. Sono felice di avere questo sostegno all’interno del cdx. Tutti insieme dobbiamo raggiungere più persone possibili. Dobbiamo dare un governo stabile a questa città. Queste elezioni ci vedranno vincitori e daremo risposte veloci, concrete e reali agli abitanti del territorio”, ha dichiarato Genovesi.

Presenti alcuni esponenti locali di Cambiamo come Lino Cipolloni ed Emilio Amiconi, ma anche di altri partiti alleati come Roberto Alfatti Appetiti (coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia) e Rosa Pestilli (Fdi).