Amministrative, Pestilli (Fdi): Salute, lavoro e formazione, la mia ricetta per rilanciare Avezzano

Avezzano. “E’ necessario costruire un centro ambivalente che possa dare un contributo fondamentale alla città. Unire la memoria degli anziani e la voglia dei giovani per tenere vivo il passato e rilanciare il presente. Come parte attiva nelle politiche sociale voglio costruire uno sportello, un punto di ascolto che abbracci la rete solidale permanente per abbracciare soggetti svantaggiati e anche quelle imprese che sono in crisi post covid”.

Lo dichiara Rosa Pestilli, responsabile regionale del dipartimento Politiche Sociali per Fratelli d’Italia e candidata consigliera alle amministrative di Avezzano.

“Credo che ciò che mi contraddistingue nello scenario politico attuale è la passione per la libertà di agire e di pensiero. Scelgo e lo faccio con convinzione di scendere in campo nelle prossime amministrative perché non voglio vivere in una città mal governata e mal rappresentata da uomini o donne legate a doppio filo a un passato politicamente deludente e che vede sempre in prima linea gli stessi volti e nomi che pur mischiando il mazzo di carte fanno sempre il jolly ogni 5 anni. Sarà una nuova sfida che affronterò con determinazione ed orgoglio – prosegue – e metterò tutta la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di un popolo che merita rispetto, lealtà, in cui credo con la più grande fermezza”, aveva spiegato qualche giorno fa.