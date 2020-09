Amministrative: Pescina tra rilancio della storia e spazio ai giovani, ma la sanità tiene banco

Pescina. Due settimane al voto e a Pescina si infiamma la campagna elettorale. I temi al centro del dibattito, salvo le peculiarità che la cittadina offre, sono sempre le stesse: lavoro, rilancio del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e invogliare i giovani a dare il proprio contributo. Proprio quest’ultima tematica è particolarmente attenzionata nel paese che ha dato i natali a Silone e Mazzarino essendo che negli ultimi anni ha subito un importante e considerevole spopolamento.

Ma questo è un problema collettivo, che appartiene a tutti i borghi delle aree interne dell’Abruzzo e per le quali tutte le amministrazioni si battono per cercare di invertire la rotta. A Pescina la competizione è tra Tiziano Iulianella e Mirko Zauri. La lista di quest’ultimo “Progetto Pescina – Venere” pone al centro degli interessi collettivi il rilancio dell’intero sistema locale, dalla valorizzazione degli asset culturali come, ad esempio, la casa museo del grande scrittore, a quello scolastico.

Restituire una scuola alla comunità locale, dunque. Da troppo tempo – 4 anni – gli studenti del posto sono confinati al musp. Non a caso questo argomento è stato oggetto di forte dibattito che bene si incastra con l’importanza di rilanciare il settore cultura e, quindi, anche quello del mantenimento in loco degli adolescenti che, freschi di studi, possono dare il proprio contribuito al rilancio della cittadina.

Una lista di rinnovamento con all’interno nuove personalità. “Questa coalizione può promettere solo una cosa: che sarà l’amministrazione di tutti”, hanno ripetuto più volte gli esponenti della stessa che, in più occasioni, hanno sottolineato la necessità di avere una rete di servizi più capillare ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età. Al centro dell’attenzione anche il mondo dell’associazionismo, sempre più elemento indispensabile per offrire centralità al territorio.

Per questo al centro degli interessi vi è il rilancio dell’ospedale Serafino Rinaldi che, come la recente emergenza da Covid-19 ci ha insegnato, può essere un contributo fondamentale e prezioso per il decongestionamento dell’ospedale civile di Avezzano. Tutela e valorizzazione dell’ambiente, su tutti il fiume Giovenco e i paesaggi limitrofi, sono temi che tengono banco, esattamente come un occhio di riguardo va dato all’agricoltura che a Pescina rappresenta un settore produttivo di strategica importanza.

