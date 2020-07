Amministrative: non c’è l’accordo tra Babbo e il M5s, corsa in solitaria per Eligi e i pentastellati?

Avezzano. In molti avevano dato per scontato un accordo tra il candidato sindaco Mario Babbo e il Movimento 5 Stelle – verosimilmente guidato da Francesco Eligi -per entrare a far parte della stessa coalizione. In quelle che erano le ipotesi che circolavano negli ambienti, ma anche in base alle supposizioni dei più, i grillini avrebbero potuto supportare la corsa dell’avvocato avezzanese.

Scenario, questo, che trovava man forte negli accordi nazionali tra i pentastellati e il Partito Democratico, entrambe forze di maggioranza nell’attuale governo, che avrebbero potuto esplicarsi anche su base locale. Il supporto dei democratici al progetto civico di Babbo sembrava quindi aver gettato le basi per un accordo anche con il Movimento 5 Stelle. Tutto lasciava presupporre che questo ci sarebbe stato e che quindi avrebbe seguito la scia di accordi extraterritoriali.

Ma così non sarà. Per un cavillo legato al regolamento interno dei grillini il quale non concede la possibilità di far parte di coalizioni se all’interno di essere sono presenti dei partiti. Il supporto, semmai, può esservi solamente se le altre liste sono civiche. Il regolamento apre dunque ad accordi con civici ma non con altri partiti. A questo punto cambia tutto e sulla scia di ciò appare scontato che la lista dei gialli su Avezzano vada da sola. Alternativa sarebbe la coalizione con Gianni Di Pangrazio che, ad ora, è rappresentata da sole liste civiche e non da partiti. Appare più probabile, però, che il Movimento 5 Stella scelga di andare in solitaria.