Amministrative, l’ex amministrazione di Scurcola traccia un bilancio del suo operato

Scurcola Marsicana. L’ex amministrazione comunale di Scurcola Marsicana, caduta lo scorso febbraio, dopo la sfiducia al sindaco di 5 consiglieri di maggioranze e minoranza al sindaco Maria Olimpia Morgante, traccia un bilancio del suo operato alla vigilia delle elezioni. Per questo, gli amministratori, hannoo illustrato il programma degli anni di lavoro in Comune, dal bilancio alla manutenzione e ai lavori pubblici.

“Sono stati anni di profondo cambiamento per il Comune di Scurcola Marsicana”, sottolineano, “anni difficili ma affrontati con determinazione e responsabilità. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15/10/2017, il Comune di Scurcola Marsicana ha adottato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale al fine di ripianare la massa passiva che si componeva come segue: spese legali causa Biolite, per complessivi € 1.602.214,97, ulteriore disavanzo, evidenziato nel rendiconto 2016, e inclusione stralcio residui attivi conseguente a revisione straordinaria effettuata in vista del Piano, per una somma pari a € 446.915,26, integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione, al netto del fondo cassa al 31.12.2016, per una somma di € 807.314,79 e Spese potenziali obbligatorie derivanti da decreto del tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ricovero in istituto di minori per una somma pari a 70.000,00 euro.

“Per quanto riguarda l’argomento relativo alla caserma dei carabinieri è stato più volte affermato che ne abbiamo causato la sua chiusura: niente di più errato”, chiariscono, “al nostro insediamento ci è stato riferito che la caserma avrebbe dovuto spostare la sua sede presso un edificio privato nella frazione di Cappelle, dove erano in corso lavori di adeguamento strutturale per permetterne il trasferimento. Dopo qualche mese ci siamo interrogati su quale fosse la data prevista per questo spostamento ed apprendemmo con stupore che la pratica era stata archiviata e non ci sarebbe stato nessuno spostamento! Nel frattempo ci veniva segnalato che lo stabile che ospitava la caserma avrebbe avuto bisogno di adeguamenti importanti, e questo era già stato fatto negli anni precedenti e precisamente dal 1997. Abbiamo così avviato una interlocuzione con l’Agenzia del Demanio per trovare una soluzione al problema: si giunse a conclusione che il Comune sarebbe stato disposto a cedere, normative permettendo, il vecchio edificio ospitante la Caserma, il quale sarebbe dovuto essere abbattuto e ricostruito ex-novo. Nel frattempo l’arma ne decise lo spostamento temporaneo presso la compagnia di Tagliacozzo”.

“In questo frangente”, spiegano, “abbiamo dovuto prendere atto della Microzonazione sismica livello 1 (del giugno 2014), secondo la quale il territorio di Scurcola Marsicana è risultato essere interessato dalla presenza di una faglia attiva e capace (ZFAC) con relativa zona di attenzione e nella quale ricade, tra le tante, anche la locazione della caserma. Alla luce di questo e considerando l’evoluzione delle normative/linee guida sulla ricostruzione, specialmente per quanto riguarda gli edifici strategici, abbiamo avviato e concluso nei mesi scorsi uno studio di dettaglio della microzonazione sismica di livello 1. Con questo quadro chiaro ed aggiornato sarà possibile fare delle scelte strategiche coscienziose per i cittadini tutti, per la caserma, per il nuovo edificio scolastico, per il piano regolatore e tutte le attività urbanistiche legate al territorio.

Di seguito un elenco di quanto fatto ed ottenuto dalla nostra amministrazione nel corso del mandato elettorale.

Manutenzione e ambiente – Intervento di Bonifica Amianto presso l’edificio comunale ex. Mattatoio

Cultura – Stampa volumi storici su Scurcola con contributo fondazione CARISPAQ

Manutenzione e Ambiente – Rinnovo dell’Appalto del Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana e servizi complementari sul territorio del Comune di Scurcola Marsicana per gli anni 2019-2022. In occasione del nuovo appalto sono stati installati nuovi cestini gettacarta tricomparto, dog toilets, isole ecologiche.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Intervento di efficientamento energetico Scuola infanzia e primaria di Cappelle secondo il POR FESR Abruzzo 2014-2020

Ambiente – Intervento di bonifica del territorio comunale da rifiuti abbandonati contenenti amianto (località Ritorta – Cammino dei Briganti)

Manutenzione e Lavori Pubblici – Contributo MISE AA 2020 – Interventi di messa in sicurezza di strade comunali: Via Aranoria, Via delle Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria presso il Capoluogo e la Frazione. Interventi programmati dall’Amministrazione Comunale, approvati con delibera 37 del 09/09/2021 e prossimi all’esecuzione.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Interventi di riqualificazione area all’interno dell’area ex Scuola Comunale presso il Capoluogo tramite realizzazione di campo polifunzionale per attività ricreative. Interventi programmati dall’Amministrazione Comunale, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale del 21/09/2021 n.43 e prossimi all’esecuzione.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Intervento di realizzazione illuminazione stradale e impianto fotovoltaico nel cimitero di Scurcola Marsicana

Manutenzione e Lavori Pubblici – Installazione dissuasori velocita’ nei pressi dei centri abitati del Capoluogo e Frazione

Protezione Civile – Aggiornamento Piano di Protezione Civile da parte dell’Amministrazione Comunale approvato poi verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale del 15/04/2021 n.18

Protezione Civile – Propedeutico all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile si è proceduto con l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) per verificare e migliorare la risposta in emergenza del sistema di protezione civile comunale nella fase immediatamente successiva ad un evento sismico severo sul territorio urbanizzato del proprio Comune. Dal 01° Luglio 2021 sono stati inviati i documenti alla Regione.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Rifacimento delle coperture di loculi cimiteriali del Capoluogo e della Frazione ed altri interventi di manutenzione (intercettazione acque meteoriche Scurcola).

Manutenzione e Lavori Pubblici – Messa in sicurezza incrocio di Via Giovanni Paolo II presso la Frazione

Lavori Pubblici e Urbanistica – Microzonazione Sismica – Attività di indagine per la caratterizzazione di una faglia attiva e capace (FAC) necessaria per lo studio della Microzonazione Sismica di I° Livello.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Intervento di sistemazione della strada comunale Frasso (Contrada Pozzolana) presso il Capoluogo

Manutenzione e Lavori Pubblici – Interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile – Sostituzione corpi illuminanti della pubblica illuminazione di Piazza Risorgimento, presso Capoluogo

Manutenzione e Lavori Pubblici – Interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile – Installazione di servizio di pubblica illuminazione Via dei Cerri, presso Frazione

Manutenzione e Lavori Pubblici – Estensione rete gas. Atto indirizzo per avvio della richiesta al gestore Italgas spa – Individuate ed inoltrate le proposte di estensione delle rete gas alla Società Italgas Reti Spa. (Rif. Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2019)

Manutenzione e Lavori Pubblici – Finanziamento per lavori di manutenzione della Fontana Monumentale situata presso la Frazione. Il lavoro è stato inserito nella programmazione triennale per i lavori pubblici 2020-2022- elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Manutenzione e Lavori Pubblici – Ristrutturazione della Rocca Orsini e valorizzazione turistica e culturale della Città di Scurcola Marsicana

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’albo pretorio del Comune di Scurcola Marsicana.

“Eravamo inoltre a conoscenza delle tante esigenze del territorio ed abbiamo iniziato”, continuano, “in concomitanza con il miglioramento del bilancio e quindi della capacità di spesa dell’Ente, a programmare e verificare la fattibilità tecnica ed economica di ulteriori lavori pubblici relativi alla realizzazione di nuovi loculi presso entrambe le strutture cimiteriali, rifacimento dei marciapiedi di Via Roma e di Corso Talamo, interventi di riqualificazione di Piazza Carfagna, ripristino viabilità di Via Frattegatte (per la quale è già previsto uno stanziamento preliminare di circa € 10.000,00) e la predisposizione di uno studio idrologico che fosse in grado di fornire informazioni in grado di direzionare gli interventi per mitigare gli allagamenti che caratterizzano ormai da anni l’intero territorio Comunale. Questo però, a causa del commissariamento dell’Ente, non ci è stato reso possibile ed è rimasto fermo al mese di febbraio 2021. Pensiamo quindi di aver lasciato le migliori condizioni tecniche ed economiche per poter intervenire su un miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti territoriali oltre che della qualità della vita dei cittadini”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare i cittadini, i dipendenti comunali, i professionisti e le ditte, le associazioni che hanno collaborato fattivamente con noi nel corso degli anni del nostro mandato elettorale. Non in ultimo un pensiero di ringraziamento per le Amministrazioni locali con la quale abbiamo avuto il piacere di confrontarci”, concludono, “e di lavorare per la tutela e per lo sviluppo dei nostri territori”.