Amministrative: gli ex di Responsabilità Civica in bilico tra il sostegno a Di Pangrazio e Babbo

Avezzano. Quale futuro politico per Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Vincenzo Ridolfi e Maria Antonietta Dominici, gli ex componenti del gruppo consiliare di “Responsabilità Civica” durante la legislatura di Gabriele De Angelis? Nel mentre in città si stanno delineando liste e possibili accordi già prima del primo turno, restano tutte da decifrare le intenzioni dei quattro.

La pista che sceglieranno di intraprendere sarà quasi certamente di matrice civica. Il progetto da sostenere, invece, è ancora un rebus da valutare. Con molta probabilità, però, non andranno compatti come in occasione delle ultime amministrative. Pierleoni potrebbe scegliere un percorso differente dagli ex alleati e separarsi da loro, mentre Ridolfi, Dominici e Aratari confermerebbero il loro blocco in vista della tornata elettorale di settembre

Nei prossimi giorni si attende una comunicazione ufficiale da parte degli stessi, chiamati a dare risposte e garanzie ai loro sostenitori. Progetti civici in città non mancano. Gianni Di Pangrazio, Mario Babbo, Sergio Di Cintio, Antonio Del Boccio sono qui a testimoniarlo e salvo che non si scelga di presentare un ulteriore candidato sindaco, l’appoggio andrà a uno dei quattro. Visto il recente passato sono in molti a considerare possibile l’approdo al gruppo dell’ex primo cittadino di Ridolfi, Dominici e Aratari. Quest’ultimo potrebbe addirittura scegliere di non scendere nuovamente in campo. Pierleoni è ancora indeciso sul da farsi ed ecco che la settimana entrante potrebbe essere fondamentale per capire i movimenti dei quattro ex consiglieri.