Amministrative, Genovesi tende ancora la mano a Forza Italia: spero in ripensamento per compattare cdx

Avezzano. “È fondamentale la battaglia elettorale che ci apprestiamo a fare ad Avezzano, ci teniamo e stiamo lavorando per ridargli centralità all’interno della Marsica. Serve un sindaco giovane che garantisca il cambiamento rispetto a logiche hanno rallentato lo sviluppo della città”. Con queste parole Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega, ha introdotto ad Avezzano Matteo Salvini, leader del Carroccio, arrivato a sostenere la candidatura a sindaco di Tiziano Genovesi.

Una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Alberto Bagnai, oltre agli stessi Salvini, D’Eramo e Genovesi. Presenti in sala anche altri esponenti della coalizione di centrodestra, fra cui Massimo Verrecchia, Roberto Alfatti Appetiti, Rosa Pestilli, Lino Cipolloni. Anche il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, non ha voluto far mancare il suo appoggio al candidato sindaco per Avezzano.

Non è passata inosservata l’assenza del simbolo di Forza Italia nel manifesto posso alle spalle dei vertici leghisti. Uno strappo che, al netto delle dichiarazioni di facciata, ormai sembra essere definitivo. “Non imponiamo a Forza Italia con chi stare. Se qualcuno preferisce tirarsi fuori e perdere va bene così, ognuno è libero di fare ciò che vuole”, ha dichiarato Matteo Salvini. Meno tassativo è sembrato Genovesi. “Continuiamo ad andare avanti, con senso di responsabilità, per compattare il centrodestra. Auspico che Forza Italia si assuma la responsabilità di non spaccare la nostra coalizione. Ci sono margini per recuperare, mi auguro accada”.