Amministrative, Fausta Verdecchia con Anna Maria Taccone: contagioso il suo amore per Avezzano

Avezzano. C’è anche Fausta Verdecchia, moglie dell’amatissimo e mai dimenticato Vito Taccone, a sostenere in prima persona la candidatura a sindaco di Anna Maria Taccone.

“Conosco Anna Maria e la sua bella famiglia da sempre – ha dichiarato Verdecchia – l’ho vista crescere, diventare adulta e raggiungere i suoi obiettivi con forza e determinazione. La stessa che vedo in questa decisione di candidarsi alla guida di Avezzano. Vito, come me, come chiunque la conosca, sarebbe stato orgoglioso di lei e dell’amore che sta dimostrando per la sua città e le persone che la abitano”.

“È per questo che ho deciso di sostenerla con tutta la mia forza, la mia candidatura vuole essere un appoggio concreto al suo coraggio, un invito forte alla città a sostenere una persona seria, competente e saldamente ancorata ai valori forti che le ha trasmesso la sua famiglia che potrà fare molto per la nostra città”.

” Porterò in questo gruppo di persone, che hanno deciso di sostenere un sindaco di spessore, la “saggezza” e il punto di vista delle persone più anziane che questa città l’hanno vista cambiare e trasformarsi e forse la vorrebbero vedere proiettata nel domani recuperando qualche valore dal passato, guidata da una persona che potrà essere per l’amministrazione un vero valore aggiunto”, conclude Verdecchia.