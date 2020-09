Amministrative, Eligi (M5s): ad ora tanti proclami di facciata, ricordo Consigli comunali privi di attori terzi

Avezzano. “Fa immenso piacere vedere il risveglio del senso civico cittadino. Chi per la famiglia, chi per la sicurezza, chi per il decoro urbano, chi per il randagismo, e così via.

Ricordo però Consigli Comunali e Commissioni (quando si facevano) vuote di attori terzi. Facile lanciarsi in una qualche dichiarazione avulsa dal contesto e dalla possibilità di azioni concrete; ma quando qualcuno un’azione l’ha portata avanti, casomai al netto di un estemporaneo “like” su un articoletto on line letto di sfuggita, dov’era tanta sensibilità? La stessa la si avrà anche dopo le elezioni ed al netto del risultato?”.

Lo dichiara Francesco Eligi, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

“Probabilmente, purtroppo, succederà come sempre. Dopo un primo Consiglio Comunale somigliante tanto alla giornata di presentazione di tesi di lauree, ci sarà il solito vuoto. I cittadini affideranno le loro istanze a questo assessore o a quel consigliere, e poi null’altro.

Spero vivamente che la futura amministrazione, di qualunque colore essa sia, ridia centralità al Consiglio Comunale, alle mozioni dei consiglieri, ma soprattutto alle istanze dei cittadini”.

“Grave e non più sostenibile in tempi di crisi avere un’amministrazione che venga “tirata per la giacchetta” da chi, facendo leva sul voto che esprime in Consiglio, persegue solo l’interesse individuale”, conclude Eligi.