Amministrative, ecco i candidati con Generazione +: con Babbo per voltare pagina

Avezzano. “Questa lista dall’esigenza di avere un presidio fisso qui ad Avezzano. L’assenza dei partiti si è ormai palesata anche in questa ultima campagna elettorale. C’è uno sconquassamento ideologico che non porta più ad avere punti di riferimento. Questa lista ha una forte caratterizzazione generazionale composta da persone che vogliono assumersi la responsabilità amministrativa di caricarsi la città sulle spalle”.

Pierluigi Di Stefano, ex assessore alla Cultura sotto la giunta di Gabriele De Angelis, presenta così GenerAZione +, lista in supporto al candidato sindaco Mario Babbo, ben determinata a dire la propria in occasione dell’imminente tornata elettorale. Roberto Cotturone, Angelo Riccitelli, Andrea Di Rocco, Pierluigi Di Stefano, Fabiana Contestabile, Michele Perruzza, Domenico Vitale, Francesca Mascaretti, Barbara Pendenza, Matteo Di Giovanbattista, Erasmo Marianetti, Giorgia Esposito, Mara Amicuzzi, sono parte dei componenti della lista.

“Nasciamo adesso ma siamo un movimento che si sta evolvendo rapidamente per mettere le proprie idee a disposizione di Avezzano. Sono poche le liste, soprattutto quelle di partito, che possono rivendicare questa appartenenza. Il segno + vuol dire che tutti noi possiamo fare qualcosa di più, come il ritagliarci del tempo per pensare alla città del futuro senza escludere le problematiche del presente”, prosegue Di Stefano.

“Un ringraziamento particolare vorrei estenderlo a Pierfrancesco Mazzei, Yuri Di Marco e Andrea Massimiani, che non sono candidati ma sono tre amici collaboratori della lista che si stanno spendendo in prima linea per portare avanti il progetto che andrà avanti anche dopo queste elezioni. E’ uno spazio in cui ci si può riconoscere. Non vi sono preclusioni alcune, né verso età né verso idee da sposare”.