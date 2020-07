Amministrative, Di Cintio ufficializza candidatura a sindaco: pronto a rilanciare la città

Avezzano. Sergio Di Cintio ufficializza la sua candidatura a sindaco in occasione delle amministrative di settembre. E’ lui stesso a comunicare la notizia che era nell’aria da tempo e che oggi trova conferma nelle sue parole. “L’associazione Il Coraggio delle Idee è rimasta ferma e decisa sul mio nome ed io ho accettato: mi metto a disposizione della città. Ritengo giusto farvelo sapere non attraverso i giornali ma con un post, perché le notizie importanti agli amici si rivelano direttamente”.

“Credo molto nei valori dell’amicizia per questo ho deciso di ufficializzare la mia decisione in questo modo, incontravi tutti, nel giro di pochi giorni, sarebbe stata un’impresa ardua se non impossibile. Devono perdonarmi i quotidiani cartacei ed i giornali online, avranno un comunicato ufficiale esaustivo con i nostri intenti per Avezzano, successivamente indicheremo la data della conferenza stampa di presentazione ai cittadini e sarò coadiuvato da una persona che comunicherà con la Lingua dei Segni Italiana (LIS)”, prosegue.