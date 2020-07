Amministrative, Di Cesare (Fdi): smentisco mia candidatura, nessun dirigente locale me lo ha chiesto

Avezzano. “Ritengo doveroso smentire quanto riportato in merito ad una mia candidatura nella lista di Fratelli d’Italia.” così Mattia Di Cesare a seguito delle notizie apparse questa mattina sulle prossime amministrative della città di Avezzano.

“Allo stato attuale, in Fratelli d’Italia sono un tesserato e riconosco fermamente nell’operato del partito a livello nazionale e del nostro leader Giorgia Meloni. Diversamente da quanto noto, però, non sono né sarò partecipante della competizione elettorale nelle liste di FdI, ma non per un mio rifiuto: bensì poiché nessun dirigente locale me lo ha chiesto. Posto ciò, sono e resterò convintamente in FdI, ma non è mai stato parlato di un coinvolgimento elettorale né esso può essere inventato da nulla a meno di 1 mese dalla consegna delle liste” conclude Di Cesare.