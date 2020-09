Amministrative, Del Boccio punta alla digitalizzazione: un’app per garantire informazioni e trasparenza

Avezzano. Il candidato sindaco alle amministrative di Avezzano del 20 e 21 settembre, Antonio Del Boccio, pone l’attenzione sul tema della digitalizzazione dei servizi e dei rapporti con l’amministrazione comunale. Un app che ha come obiettivo quello delle informazioni puntali e della trasparenza della futura amministrazione comunale.

“La nostra consulente informatica Emma Di Pasquale”, spiega il candidato sindaco Del Boccio, “sta lavorando sulla realizzazione di un’app che tutti potranno scaricare gratuitamente, con le informazioni relative all’attività amministrativa del Comune di Avezzano: informazioni sull’ordine del giorno e di ciò che viene deciso nelle riunioni della giunta comunale, in modo da garantire la trasparenza, con possibilità di poter seguire le riunioni anche in diretta”.

Tale app potrà inviare le notifiche di quando ci sono le riunioni di giunta comunale e dei consigli comunali e delle informazioni anche relative ai concorsi, soprattutto per avvisare sui nuovi bandi e sulle scadenze.”Inoltre”, sottolinea, “si potranno attivare notifiche relative alle allerte meteo e di protezione civile, alla chiusura delle scuola in caso di maltempo, insomma tutte quelle informazioni che i cittadini potrebbero ricevere in tempo reale.

Un’altra funzionalità interessante è la geolocalizzazione per permettere ad ogni utente di inviare eventuali segnalazioni su delle zone specifiche. “Ci si localizza e si invia la segnalazione”, conclude Del Boccio, “ad esempio per barriere architettoniche, buche o per qualsiasi altra problematica come incidenti stradali e criticità del traffico”.