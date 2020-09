Amministrative, Del Boccio e il suo progetto per Avezzano: non lasciare indietro nessuno

Avezzano. “Il mio progetto di amministrazione ha un obiettivo fondamen­tale: non lasciare indietro nessuno”: questa la ricetta di Antonio Del Boccio, candidato sindaco ad Avezzano per le amministrative di domenica e lunedì che decreteranno il nuovo primo cittadino.

“I cittadini con le loro esigenze quotidiane vanno tenuti in grande considerazione”, sottolinea Del Boccio, “soprattutto con un approccio pragmati­co. Non bisogna pensare a fare semplice assistenzialismo ma tentare di attivare progetti che oltre a sostenere le perso­ne in momenti di crisi, possano contemporaneamente dare loro gli strumenti per il recupero per uno status sociale”.

“Sono convinto che sia compito di ogni amministrazione comuna­le attivarsi nel potenziamento di un welfare di comunità”, precisa il candidato sindaco, “in grado di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dalla persi­stente crisi economica e finanziaria, aggravata dalla pande­mia, attraverso la realizzazione di servizi, programmi e pro­getti che non lascino nessuno ai margini della società”.

“Occorre collaborare con tutti i livelli istituzionali per permettere alle persone di recuperare quella dignità che so­lo l’autosufficienza attraverso un lavoro riesce a dare, ri­conoscendo innanzitutto il merito ed il talento dei giovani che si sono distinti nel percorso scolastico, con borse di studio e creando per gli stessi occasioni di contatto con le realtà produttive locali e della zona, favorendo ad esempio gli stage formativi”, continua Del Boccio, “particolare attenzione va posta alla disabilità, promuovendo la creazione di centri diurni in cui si offrano assistenza e progetti adeguati, da parte di personale qualificato, per a­iutare le famiglie di soggetti con disabilità, dando loro la possibilità di percorsi riabilitativi, che ne valorizzino le diverse abilità. Insomma un servizio di formazione all’auto­nomia per agevolare l’inserimento nella comunità di persone diversamente abili, operando per migliorare il loro benesse­re”.

“Va infine attenzionato un problema in costante e preoccupan­te crescita”, conclude Antonio Del Boccio, “la violenza sulle donne e l’omofobia. Tutelare ed aiutare le persone vittime di stalking o di ogni altra forma di violenza, che avvengono anche in ambito familiare, deve essere un obiettivo di tutta la comunità, non bisogna lasciare sole le numerose persone coinvolte nelle più svaria­te situazione di violenza, che soffrono molto spesso in si­lenzio. Vanno attivati interventi preventivi, quali corsi an­ti-aggressione anche con il supporto psicologico di profes­sionisti, in modo che i servizi sociali possano diventare an­che in tali situazioni il punto di riferimento di tutte quel­le vittime a cui va tesa una mano”.