Amministrative, Del Boccio appoggia Di Pangrazio ma ribatte alle parole di Verrecchia: “fuori luogo”

Avezzano. Antonio Del Boccio scende in campo a sostegno di Gianni Di Pangrazio. In vista del ballottaggio l’ex sindaco del capoluogo marsicano potrà dunque contare sul sostegno dell’ex esponente di Fratelli d’Italia che in questa tornata elettorale si è candidato a sindaco con due liste civiche a supporto. Lo annuncia lui stesso, “in risposta” a quanto dichiarato da Massimo Verrecchia che, nel dare i propri giudizi sui candidati rimasti fuori al primo turno, lo ha liquidato un po’ troppo facilmente, stando a quanto riportato da Del Boccio.

“Nei giorni scorsi stavo pensando cosa fare nel ballottaggio di domenica e lunedì prossimi dicendo fra me e me che forse era meglio stare fermi e” che vinca il migliore”. Ma poi appare lui con le sue analisi ed ecco che tutto diventa più chiaro. Verrecchia si, proprio lui e “quindi è inutile aggiungere altro”. Appoggerò Il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio pur solamente per stare all’opposto da dove sta costui. Perché il mio modo di fare politica è quello di rendere un servizio alle persone non a se stessi”, ha scritto sul proprio profilo Facebook.