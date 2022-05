Amministrative, debutto per la lista Luco nel cuore: riflettori accesi su Programma e persone

Luco Dei Marsi. Una sala gremita ha accolto, nel pomeriggio di domenica, 22 maggio, a Luco dei Marsi, la presentazione della lista “Luco nel cuore, per il Bene Comune”, guidata dalla candidata sindaca Marivera De Rosa, in campo per il secondo mandato, e del Programma collegato.

Nella sala dell’ex municipio, adiacente alla centralissima piazza Umberto I, la dottoressa De Rosa ha ripercorso le tappe del quinquennio di mandato in chiusura – dal risanamento del Bilancio, che per la prima volta nella storia del paese fa segnare un avanzo di amministrazione di oltre un milione di euro, alle opere realizzate, edilizia scolastica, rete viaria, infrastrutture, progettazione PNRR, ampliamento e riordino cimitero, partenariati per lo sviluppo del Territorio, servizi per il sociale, tra le altre – e ha introdotto la presentazione dei Candidati. La Squadra con la quale l’attuale prima cittadina si presenta all’appuntamento con le Urne è composta da amministratori uscenti che, forti delle competenze affinate e dell’esperienza amministrativa, hanno scelto di continuare nel percorso intrapreso, e giovani valenti “nuove leve”, provenienti dal mondo della sanità, della scuola, dell’imprenditoria agricola e dei servizi, dal comparto tecnico-industriale.

“La mia candidatura a Sindaco di cinque anni fa è stata la prima, nel nostro paese, per una donna, e ne sono stata, e ne sono, profondamente orgogliosa ed onorata per tutte le donne”, ha ricordato Marivera De Rosa in apertura dell’incontro, “Il compito che avevamo davanti non era facile, ed ero consapevole che su di me pesava un’enorme responsabilità, per la situazione critica in cui versavano ente e tessuto socioeconomico luchese. Non immaginavo neanche lontanamente che avremmo dovuto affrontare, in aggiunta, situazioni estreme come la pandemia”, ha spiegato. “Il nostro gruppo è stato, però, fortemente coeso, laborioso e solidale, stretto intorno al progetto di rinascita del nostro paese. In questi anni sono stati attivati processi virtuosi che ne hanno ridefinito e riaffermato la fisionomia quale centro vitale, ricco di fermento creativo e imprenditoriale, di risorse ambientali, storiche e culturali, capace di esprimere competenze d’eccellenza in ogni ambito. Malgrado la devastante crisi sanitaria, Luco è tornato a rinascere, a rigenerarsi”, ha rimarcato la dottoressa De Rosa, “Oggi siamo pronti a portare avanti il Piano di Sviluppo, un progetto di crescita collettiva dalle solide radici, che nasce da quanto avviato in questo mandato che volge al termine. Il Programma che presentiamo oggi è ambizioso, come meritano Luco e i luchesi, e vogliamo che diventi il nostro prossimo resoconto. Lo realizzeremo con una Squadra che coniuga continuità e rinnovamento, dinamica, capace, forte di esperienze e competenze comprovate. La proposta della nostra lista è una visione del paese che vogliamo, che è già un progetto, concreto. Ringrazio i miei colleghi di amministrazione, amici, compagni di strada in un percorso tanto complesso, e ringrazio le persone che hanno raccolto l’invito a mettersi a disposizione della Comunità attivamente, per contribuire con noi, in prima linea, alla costruzione della Luco che sarà. Grazie a loro, e ai tantissimi concittadini che hanno voluto essere presenti a questo incontro. Il loro calore, l’affetto e la stima con cui ci hanno accolti, e che ci riservano ogni giorno, ripaga di tanto e ci sostiene”.

I candidati in lista: Claudia Angelucci; Giulia Ciaffone; Giuseppe Civitani; Emilio D’Eramo; Benito Falbo; Claudio Gallese; Daniela Gargaro; Edvige Erminia Di Giamberardino; Giorgio Giovannone; Silvia Marchi; Elisa Panella; Mauro Petricca.