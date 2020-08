Amministrative, Deamaria Piersanti e Alessandro Franceschini candidati consiglieri con Anna Maria Taccone

Avezzano. “Sono medico da quasi trenta anni e con grande fierezza svolgo una professione che mi permette di mettermi al servizio degli altri, il tutto in linea con l’educazione ricevuta dei miei genitori che mi hanno insegnato il rispetto, la solidarietà il senso del dovere. Quest’ultimo mi porta a candidarmi alle prossime elezioni amministrative dove insieme a quanti vorranno confermarmi la stima già dimostratami in tante occasioni, spero di poter contribuire ulteriormente al bene comune dei cittadini e della città”. Deamaria Piersanti, primario del reparto di endocrinologia dell’ospedale di Avezzano, annuncia così la sua candidatura con Anna Maria Taccone.

“Dalla mia famiglia ho avuto la ferma richiesta di assumermi delle ulteriori responsabilità, ed è ai miei figli per primi, che voglio dimostrare con coraggio, che per costruire un futuro più giusto, più equo, più sereno, bisogna rimboccarsi le maniche mettendosi in gioco. Lo voglio fare con una donna di grande spessore umano e di grande competenza in campo economico amministrativo, Annamaria Taccone, per cercare di migliorare prendendo ciò che di buono è stato fatto fin’ora senza aride polemiche sul passato ma solo con l’entusiamo di dare, perché dare è più bello che ricevere”.

“È chiaro che il mio impegno sarà mirato a rafforzare la sanità ed il sociale del vasto territorio marsicano perché un medico, quando cura un paziente conosce anche i suoi bisogni sociali, raccoglie le sue preoccupazioni, “compatisce” con lui. Ed allora forse dare continuità al mio lavoro significa anche farmi portavoce, da operatore della sanità, verso le istituzioni. Ci credo, lo voglio fare con un Sindaco competente che stimo e spero che ci crediate anche voi”, conclude.

Anche Alessandro Franceschini, docente universitario di filosofia, esperto di Medical Humanities, attivo nel campo culturale, sociale e dell’associazionismo ecclesiale, già presidente diocesano dell’Azione Cattolica dei Marsi, scende in campo. Anch’egli in supporto alla candidatura di Anna Maria Taccone. “Non voglio rassegnarmi! Avezzano merita di essere amata; è necessario riscoprire le sue potenzialità e la sua bellezza. Mi entusiasma l’idea di contribuire a rompere schemi consolidati e inefficaci. Ora è il momento e io voglio esserci! Ho accolto la proposta di candidarmi al ruolo di consigliere comunale al fianco della prof.ssa Anna Maria Taccone sindaco, per lavorare insieme a tutti coloro che condividono questa sfida, con l’obiettivo di cercare il bene della città”.