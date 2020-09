Amministrative Celano, Santilli: nostro obiettivo città più green, ecco il progetto della villa comunale

Celano. Continuare nell’opera di riqualificazione di tutti i rioni della città, opera già iniziata con l’amministrazione Santilli, è uno dei punti di forza del programma della lista “Una Città da Amare”.

“Non di rado vediamo donne e uomini camminare-correre lungo le strade cittadine, spesso pericolosamente e in ansia per la loro incolumità”, ha spiegato il candidato sindaco Settimio Santilli, “anche per questo motivo in un’area di oltre 20mila metri quadri prevediamo di realizzare una villa comunale, compreso parcheggi e strade di accesso limitrofe, la creazione di spazi ricettivi con servizi adibiti ad attività ludico-ricreative e di ristoro, percorsi per attività sportive amatoriali, isole di sosta ideali per la lettura ed il relax al di fuori dei rumori e del traffico cittadino, il tutto immerso in una grande varietà di piante ad alto fusto e tipiche essenze arboree locali”.

“Sempre integrati nel verde verranno realizzati”, precisa Santilli, “pergolati con piante ornamentali, con formazione di piccole collinette ricoperte da prati e cespugli, e dunque possibile habitat naturale di piccoli animali di natura selvatica, il tutto protetto da idonea recinzione con accesso controllato. Voliamo alto”, conclude, “per una città sempre più a misura di tutti e per tutto”.