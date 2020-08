Amministrative Celano, il sindaco Santilli vara la lista civica “Una città da Amare”: ecco tutti i candidati

Celano. In vista delle amministrative del 20 e 21 settembre il sindaco di Celano scende di nuovo in campo con la lista civica “Una Città da Amare”. “Dopo cinque anni di intenso lavoro”, si legge nella nota, “che ha contribuito in maniera determinante a dare un volto e una identità nuova a Celano, ci riproponiamo ai cittadini con la lista civica “Una Città da Amare” per dare continuità a quanto già realizzato per la nostra città, con una visone ben delineata sulle ulteriori necessità reali ed impellenti di questa”.