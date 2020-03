Amministrative Celano, il centrodestra si ricompatta in vista delle elezioni: tavolo tra le forze politiche

Celano. Il centrodestra si ricompatta in vista delle elezioni comunali di Celano. Si è svolto venerdì pomeriggio un primo incontro tra le forze politiche del centrodestra celanese. A prendere parte al tavolo, l’orevole Filippo Piccone in rappresentanza del gruppo civico che sostiene l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimio Santilli, Simplicio Rocchesini coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luigi Ciaccia per il gruppo politico “Cambiamo” di Gaetano Quagliariello, Adelio Di Loreto in quota Forza Italia e Andrea Rosa, referente della Lega di Celano.

È stato un incontro dove si è discusso sulla concreta possibilità di comporre una compagine che racchiuda le forze politiche del centrodestra, mettendo in campo tutte le idee e le risorse migliori per costituire un giusto programma elettorale da sottoporre alla cittadinanza e rilanciare il lavoro che l’amministrazione ha portato avanti in questi anni.

L’appuntamento tra i vari rappresentanti è aggiornato ai prossimi giorni, al fine di avere una cadenza settimanale, per iniziare a definire tutti i punti del programma elettorale.