Amministrative, Carpineta: Di Pangrazio è il miglior amministratore per Avezzano, giochiamo per vincere

Avezzano. La lista “Avezzano Giovani” non si rifarà. I candidati presenti al suo interno in occasione delle ultime amministrative sono confluiti in vari e ulteriori gruppi. Christian Carpineta, ex consigliere di minoranza eletto con 230 voti con la lista che sostenne Gianni Di Pagrazio, dà spiegazioni circa la sorte della stessa ma anche delle sue mosse in ottica elezioni comunali 2020.

“Il progetto di ‘Avezzano Giovani’ avrebbe avuto senso e seguito se ci fosse stata un’amministrazione Di Pangrazio capace di creare la consulta di giovani. In virtù dei recenti cambiamenti, siamo confluiti nella lista di “Avezzano al Centro” di Domenico Di Berardino, dove ci sono ottimi candidati, come anche Ignazio Iucci e Concetta Balsorio, e un importante affiatamento che potrà portarci lontano. Sono fiducioso”, dichiara Carpineta.

Con l’uscita di scena, in qualità di candidato sindaco, di Sergio Di Cintio, è naturale pensare a ricongiungimento tra i due, esattamente come alle scorse amministrative. “E’ presto per poterlo coinvolgere. Confido di poterlo riportare in mezzo a noi, è una persona valorosa a livello di idee e programmi e, in virtù dell’esperienza pregressa ma anche di una bella amicizia, non posso che tendere la mano per una collaborazione. Ovviamente mi farebbe piacere che tornasse con noi, insieme abbiamo fatto bene”.

“Mi sento di condividere il percorso con Gianni perché lo ritengo il migliore amministratore possibile per questa città. Spero che stavolta il percorso possa essere vincente. Sono passati tre anni ma è come fosse ieri. Il nostro obiettivo è portare a casa la vittoria in maniera netta e convincente. Lo scenario più concreto è quello del ballottaggio dove cambia tutto e la partita si gioca su altre dinamiche. Ma ci sono ancora sviluppi da tenere in considerazione e le prossime settimane saranno decisive”, conclude.